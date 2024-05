Politoloogid ei pea tõenäoliseks, et Helmete aeg EKRE eesotsas lähiajal lõpeks. „Praegu erakond nii sügavas kriisis veel ei ole“

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et tema ei pea väga tõenäoliseks, et EKRE lähiajal uued juhid saab. „Ka viimased sisevalimised näitasid, et parteisisene toetus Helmedele on siiski vägagi tugev. Kui tuleb väljakutse näiteks Jaak Madisoni näol, siis on raske ennustada, milline on tulemus, aga ma arvan, et praegu erakond nii sügavas kriisis veel ei ole, et see annaks häid võimalusi Helmede perekond juhtimisest niisama lihtsalt kõrvale tõrjuda.“