Kreml nimetas Macroni ja Cameroni hiljutisi kommentaare Ukraina kohta „ohtlikeks“

„Ma ei välista midagi, sest me seisame silmitsi kellegagi, kes ei välista midagi,“ ütles Macron ajakirjale The Economist, viidates Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

Ühendkuningriigi välisminister David Cameron ütles Kiievi visiidil, et Ukrainal on soovi korral võimalus kasutada Briti relvi, et tabada sihtmärke Venemaal. Paljud NATO riigid on seda varasemalt Ukrainal keelanud teha.