Huuthid pakuvad haridust USA protestide tõttu õpingutest kõrvaldatud üliõpilastele

Üliõpilased on viimastel päevadel kogunenud kümnetes USA ülikoolilinnakutes, et avaldada meelt Iisraeli sõja vastu Gazas, vahendab Reuters.

Joe Biden on toetanud Iisraeli õigust end kaitsta, kuid meeleavaldajad kutsuvad presidenti üles tegema rohkem, et peatada rünnakud Gazale. Samuti nõuavad üliõpilased, et koolid lõpetaksid koostöö Iisraeli toetavate ettevõtetega.