Politsei on ka sellel aastal 9. mail väljas suurendatud jõududega, liiklust piiratakse Tallinnas ja Narvas

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi ütles, et nagu eelnevatel aastatel, on politsei ka tänavu 9. mail väljas suurendatud jõududega, et tagada avalik kord ja ennetada rikkumisi.

„Varasematel aastatel on olnud avaliku korra rikkumisi ja ka juhtumeid agressiooni toetava sümboolikaga. Hukkunute mälestamine on lubatud, kuid seda ei tohi ära kasutada vaenu õhutamiseks. Agressiooni toetamine ja agressori sümboolika on keelatud ning jälgime, et seda avalikus ruumis ei kasutataks. Tegemist on rikkumisega, millele politsei reageerib ning inimene viiakse jaoskonda ning alustatakse menetlus,“ rääkis ta.

Püvi sõnul ei ole politseis hetkeseisuga (reedel - toim) politseis registreeritud avalikke koosolekuid, mis oleksid seotud teise maailmasõja lõpu tähistamise ja hukkunute mälestamisega. Avalikud koosolekud, kus kasutatakse agressori sümboolikat või õhutatakse vaenu, on Eestis keelatud.

Ta ütles, et Narva vanalinnas ja promenaadil on parkimine keelatud ja piiratud autoliiklust, samuti on parkimine keelatud Tallinnas Filtri teel. „Palume liiklejatel olla tähelepanelikud ja järgida liiklusmärke.“

„Politsei hoiab silma peal ka sotsiaalmeedias toimuval ja võimalikel üleskutsetel spontaanseteks kogunemisteks. Praegu teadaolevalt toimub Venemaal Ivangorodis sarnaselt eelmisele aastale kontsert, mida võivad koguneda kuulama inimesed ka Eesti poolel. Politsei ei piira inimeste liikumist, kuid jälgime, et seal ei toimuks rikkumisi,“ märkis Püvi.