Milliste riskide vastu Eesti põllumehed ennast kindlustavad?

Räägime põllumajandustehnikast. Millised kahjud on kõige sagedasemad ja kuidas kalleid seadmeid maksimaalselt kaitsta?

Põllumajandustehnika on tõesti väga kallis. Öeldakse, et Ferrari on moodsa traktori või kombaini kõrval nagu mänguasi. Põldudel ja farmides on palju mitmesuguseid seadmeid alates pritsidest, laaduritest ja külvimasinatest kuni lüpsirobotiteni. Põllumajandustehnika kindlustus katab kahjud , kui seadme või selle osadega midagi juhtub või see varastatakse.

Põllumajandusmasinate kindlustus sarnaneb kaskokindlustusega, aga on palju spetsiifilisem, sest katab kahjusid ka sellistel sõidukitel, mis ei sõida avalikel teedel. Kindlustus kehtib ööpäev läbi ja seda nii seadme töötades, seistes, sõites kui ka selle transpordi ajal. Kõige sagedasemad kahjud on masina ümberminek, avarii, mudasesse pinnasesse vajumine, kividega seotud vigastused ja klaasikahjud.

Mainite sageli tulekahjusid. Kas need on tõesti põllumajanduses nii levinud?

Kuigi tulekahjusid ei toimu tihti, põhjustavad need suurimaid kaotusi. Hoone põlengu tagajärjel võivad hävida seal sees olevad seadmed ja varustus, ent põllumajandussektori eripära on ka iseeneslikud süttimised. Näiteks võib tuli saada alguse valesti puhastatud viljakuivatist või süttivad põllul töötavad kombainid. Need kahjud on väga suured. Näiteks eelmisel aastal süttis töö käigus kombain ja kahju ulatus üle 230 000 euro. Seega on väga raske mõista nende argumente, kes hoiavad kokku sada eurot kuus, uskumata, et sajad tuhanded eurod võivad üleöö tuhaks muutuda.