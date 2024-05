VIDEO | Teeme Ära talgustuudio toob fookusesse kodulähedase veeohutuse ja elurikkad õppeaiad

Teeme Ära talgupäevale on neljapäevase seisuga kirja pandud üle 1000 talgu enam kui 16 000 talgulisega.

Sel aastal on tähelepanu all koostöös Päästeametiga kodukandi veeohtude vähendamine, Rohelise kooli programmiga koos elurikaste õppeaedade rajamine lasteaedadesse ja koolidesse ning Tartu 2024 egiidi all kultuurielamuste toomine igasse talgupaika. Talguid saab kirja panna ja valida talguveebis aadressil www.teemeara.ee.