Baerbock: Vene riigi häkkerid on rünnanud küberruumis Saksamaad

2023. aasta jaanuaris teatas Berliin, et Vene häkkerid lõid rivist välja mitmed Saksa veebilehed vastuseks otsusele saata Saksa tanke Ukrainasse. Suurt mõju sellel siiski ei olnud, vahendab Reuters.

„Me saame nüüd seostada eelmise aasta rünnaku selgelt Vene rühmitusega APT28, mida kontrollib Vene sõjaväeluureteenistus GRU,“ ütles Baerbock pressikonverentsil Adelaide’is. „Teisisõnu on Vene riigi häkkerid rünnanud küberruumis Saksamaad. See on täiesti vastuvõetamatu ja ei jää tagajärgedeta.“