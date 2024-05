VIDEO | FSB väidab, et tappis „Ukraina terroristi“, kes sai väljaõppe Leedus ja plaanis süüdata kino Riias

FSB teatel püüti kahtlusalust vahistada alguses Moskva oblastis, kui ta võttis peidikust „löögivahendeid“, aga siis ta „avaldas relvastatud vastupanu ja põgenes“. Hiljem märgati teda Leningradi oblastis, kui ta FSB väitel tühjendas teist peidikut, kavatsedes toime panna terroriakti Tosno rajooni kütuseterminalis. Vahistamisel avaldas kahtlustatu taas relvastatud vastupanu ja lasti maha, teatas FSB, vahendab Meduza.

FSB väidab, et kahtlusalune sai plahvatuste korraldamise ja tulirelvaväljaõppe Leedus Pabradės. Tema kirjavahetusest leiti väidetavalt informatsiooni selle kohta, et „Ukraina terroristid“ plaanisid terroriakte „õigeusu kirikutes venekeelsete inimeste elukohtades Baltimaades“. Plaanis oli FSB väitel ka kino süütamine Riias seansi ajal. FSB kuulutab, et terroriaktide eesmärk oli soov „juurida Balti riikidest välja kõik venelik“.

FSB avaldas ka video, milles on mitu kahtlusaluse fotot. Ühel neist seisab ta leedukeelse tänavasildi taustal.

Kahtlusaluse autost leiti väidetavalt Stetškini püstol, jahirelvad, granaadid, pommi komponendid, dokumendid ja mobiiltelefon ning üürikorterist Moskvas Swedbanki Leedus välja antud pangakaart.

Leedu rahvusliku kriisijuhtimiskeskuse (NKVC) juht Vilmantas Vitkauskas ütles, et see kõik on desinformatsioon, vahendab Leedu Delfi.

„Venemaa on juba pikka aega viinud süstemaatiliselt läbi desinformatsioonikampaaniaid ja provokatsioone, et suurendada pingeid ühiskondades ja liitlaste vahel ning varjata oma agressiivset tegevust. See FSB levitatav informatsioon on just selline juhtum,“ ütles Vitkauskas.