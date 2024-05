FSB väidab, et tappis „Ukraina terroristi“, kes sai väljaõppe Leedus ja plaanis süüdata kino Riias

FSB väidab, et kahtlusalune sai plahvatuste korraldamise ja tulirelvaväljaõppe Leedus Pabradės. Tema kirjavahetusest leiti väidetavalt informatsiooni selle kohta, et „Ukraina terroristid“ plaanisid terroriakte „õigeusu kirikutes venekeelsete inimeste elukohtades Baltimaades“. Plaanis oli FSB väitel ka kino süütamine Riias seansi ajal. FSB kuulutab, et terroriaktide eesmärk oli soov „juurida Balti riikidest välja kõik venelik“.