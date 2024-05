„Kõige ohtlikumad on omad.“ Naine pidi naabrite pärast põgenema oma kodulinnast Luhanski oblastis

Selle loo peategelane, kellel tuli lõpuks oma kodulinnast lahkuda, kinnitab, et kõige ohtlikumad inimesed on omaenda kaaslinlased, kes on hakanud Vene võimudega koostööd tegema. Majanaabrid vehivad Stalini aja traditsioonide järgi üksteise peale kaebusi kirjutada ja koostavad „ebausaldusväärsete natsikute“ nimekirju. Ja seda kõike täieliku laostumise ja viletsuse taustal linnas, kus isegi ravimeid saab ainult nn Kadõrovi fondilt, esitades võimudele ka mingil mõistatuslikul põhjusel oma Ukraina isikukoodi.