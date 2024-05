Tehnikaülikooli vilistlaskogu kutsub teatrisse!

Miks tulla aastaseminarile?

Miks tulla teatrisse?

Seekordne teatrikülastus on tuluüritus, kus piletitulu suunatakse Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu tudengifondi, et toetada tudengite ettevõtmisi. Lisaks on „Nachtlandi“ näol tegemist äsja esietendunud ja fantastilise näitlejate plejaadi, kriitikute poolt hinnatud ning kaasahaarava sisuga näidendiga. Teatrisse on oodatud nii tehnikaülikooli vilistlased kui ka kõik, keda huvitab hea teatrikunst ning tahe tehnikaülikooli tegemisi toetada.