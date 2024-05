Cameron: Ukrainal on õigus Suurbritannia antud relvi Venemaal kasutada

„Me anname kolm miljardit naela igal aastal nii kaua, kui on vaja. Me oleme lihtsalt tegelikult tühjaks teinud kõik, mis saame, tehnika andmise mõttes,“ ütles Cameron Kiievis Reutersile, lisades, et viimane abipakett oli Suurbritannia poolt seni suurim.

„Osa sellest saabub tegelikult Ukrainasse täna, kui ma siin olen,“ lisas Cameron.

Cameroni sõnul on Ukrainal õigus kasutada Londoni antud relvi sihtmärkide vastu Venemaal ja see on Kiievi otsustada, kas seda teha.

„Ukrainal on see õigus. Nagu Venemaa annab lööke Ukrainas, on üsna mõistetav, miks Ukraina tunneb vajadust tagada enese kaitsmine,“ ütles Cameron Reutersile.