Ukraina sõjaväeluure asejuht: Tšassiv Jari langemine on aja küsimus, Venemaa valmistub rünnakuks Harkivi ja Sumõ oblastis

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) asejuht Vadõm Skibitskõi andis intervjuu ajakirjale The Economist, milles ütles, et olukord on Ukraina jaoks raskem, kui on kunagi olnud pärast Venemaa täiemõõdulise sissetungi esimesi päevi, ja läheb hullemaks.