Maailma tippude seas: Eesti tõusis pressivabaduse indeksis kahe koha võrra

Erilise probleemkohana toodi esile Gazas toimuv, kus on alates 2023. aasta oktoobrist surma saanud Iisraeli rünnakute tagajärjel rohkem kui 100 ajakirjanikku, vähemalt 22 neist just nimelt töö käigus. Piirideta Reporterite hinnangul ilmestab reaktsioon Gazas toimuvale seda, et rahvusvahelisel tasandil puudub ajakirjanike õiguste eest seismiseks selge poliitiline tahe.

Piirideta Reporterite tänavusest hinnangust joonistuv pilt näitab, et turvalisimalt saavad ajakirjanikud tunda end Euroopas, pressile ohtlikuimaks on hinnatud aga Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika regioon.

Häiriva nähtusena on välja toodud ka tehisintellekti kaasamine valeinfo tööriistakasti: esile toodi juhtum Slovakkiast, kus läks ringlema sealse ajakirjaniku Monika Todova häält järele aimav pahatahtlik võltssalvestis parlamendivalimiste ja altkäemaksu teemal. Piirideta Reporterite sõnutsi on see üks esimesi omalaadseid dokumenteeritud juhtumeid sellest, kuidas valimiste kulgu on üritatud mõjutada tehisintellekti loodud võltsinguga, kasutades ära ajakirjaniku positsiooni just nimelt valimiste mõjutamisel.

Ühe positiivse üllatajana toodi välja Ukraina.

Euroopa ja Kesk-Aasia puhul tuuakse eraldi välja ka Kremli mõju problemaatika – seda eriti Valgevene, Türkmenistani ja Gruusia näol. Viimase puhul on toodud välja, et sealne võimupartei lõhestab ühiskonda, läheneb vaimselt aina enam Moskvale ning viib ellu poliitikat, mis on pressi suhtes vaenulik. Ka Aserbaidžaan on toodud negatiivsete arengute poolest välja, rõhudes sealsetele presidendivalimistele ning nendeks valmistudes toimunud meedia survestamisele ja ajakirjanike vangistamisele.

Lisaks väljendatakse muret n-ö orbaniseerumise üle: sõltumatut ajakirjandust piiratakse nii Viktor Orbani juhitud Ungaris (67. koht) kui ka Robert Fico tüüritud Slovakkias (29. koht). Ajakirjandusvabadust pannakse lisaks nendele riikidele proovile ka Malta (73. koht) ja Kreeka (88. koht) poolt, leitakse Piirideta Reporterite poolt.

Ühe positiivse üllatajana toodi aga välja Ukraina, mis on hüpanud sõjaseisust hoolimata 18 korra võrra kõrgemale, paiknedes tänavu pressivabaduse indeksis 61. positsioonil – riik on suutnud vähendada poliitilist sekkumist ajakirjanikke tegemistesse ning oluliselt on vähenenud ka surma saanud ajakirjanike arv.