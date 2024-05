Tule laupäeval Tartu linnamuuseumi lindudele pesakaste valmistama

Linnupesakastide paigaldamine on hea viis elurikkuse toetamiseks. Linnurikkas linnas on mõnusam viibida ka inimesel. Tartu ROHEring on juba paigaldanud hulganisti pesakaste erinevatesse Tartu parkidesse. Tartu linnamuuseumi töötoas valmistatud pesakasti paigaldamine oma aeda aitab samuti kaasa elurikkuse hoidmisele.