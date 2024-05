VIDEO ja FOTOD | Rohelised pöörduvad europarlamendi valimiskautsjoni osas riigikohtusse. Sepp: see on kunstlikult loodud piirang

Erakonna esimees ja –number Evelyn Sepp ütles Delfile, et riigikohtusse pöörduti, et kaitsta valimisõigust. „See ei ole küsimus selles, kellel on kautsjonit või kellel ei ole kautsjonit. See on lihtsalt ebamõistlikult kallis, see on kunstlikult loodud piirang, see ei täida oma eesmärki. Seaduses ei ole n-ö valikuvõimalust, ei ole kaalumisvõimalust ja see on reaalse majandusliku sensuse kehtestamine,“ põhjendas ta.