Nädal pärast Euroopa Parlamendi valimisi toimub ka EKRE kongress, kus erakond traditsiooniliselt endale esimeest hakkab valima. EKRE juhi Martin Helme vaatest pole see just parim aeg kongressi korraldamiseks, sest kui ta vahetult toimunud europarlamendi valimistel hävib, on päris keeruline sirge näoga pettunud erakonnaliikmetele otsa vaadata.