Põlluaas rääkis, et austab teiste inimeste seisukohti. Nii ka Ernitsa puhul. Ta lisas, et tolle etteheited ei ole ju ka päris laest võetud. Hiljem tõi Põlluaas välja, et ehk võiksid partei esindajad oma väljaütlemistes tasakaalukamad olla. „Kindlasti ka see mõjub. Peame arutama, miks pole me toetus 25 protsenti, nagu võiks olla.“