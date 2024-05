Slovakkia andis kaitset mehele, keda Tšehhi süüdistab Vene-meelse mõjutuskampaania korraldamises

Tšehhi ajaleht Deník N teatas kahele anonüümsele allikale viidates, et Slovakkia siseministeerium andis ajutist kaitset Artem Martševskõile, kellele Tšehhi kehtestas sanktsioonid märtsis pärast seda, kui sealne luureteenistus oli teatanud, et ta pidas Tšehhis registreeritud veebilehte Voice of Europe. Praha teatel kasutas Martševskõi veebilehte Ukraina-vastase propaganda ja desinformatsiooni levitamiseks Venemaale välja vahetatud Ukraina oligarhi ja poliitiku Viktor Medvedtšuki juhiste järgi, vahendab Reuters.