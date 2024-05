VIDEO | Ihkab Reformierakonna juhi kohta? Michal: tulevikus on mul palju erinevaid plaane

Delfi usutles Michalit tänase valitsuse pressikonverentsi järel. Tema kohalolek oli otsesõnu üllatav. Nimelt oli ta võimuliidu enam kui aastase valitsemisaja jooksul seni osalenud sel iganädalasel pressikonverentsil vaid ühel korral.

„Noo, juba teist korda,“ märkis Michal. Ta asus selgitama, et ajakirjanikke huvitavat ikka üks-ühele suhtlus. „Siin laua taga istumisest see kuidagi ei muutu,“ arvas ta. Minister seletas, et nii saab ka aega kokku hoida.

Ent valitsuse pressikonverentsil ja selle järel tehtud intervjuudel on ikka suur vaatajaskond, keda valitsuse tegemised huvitavad. Michal aga jätkas, et intervjuusid saab nõnda, et näiteks ministeeriumi kohale tulla.

„Mulle meeldib kliimaminister olla, suur vastutus,“ pareeris Michal küsimust võimaliku võimuvõitluse kohta Reformierakonnas. Ta jätkas, et Kaja Kallas pole teada andnud, et kuskile ära läheks.

Ent on teil tulevikus ambitsiooni saada erakonna juhiks? „Tulevikus on mul palju erinevaid plaane. Täna olen ma selles valitsuses kliimaminister.“

Delfi Tagatuba kajastas, et Kallase võimalikuks järglaseks peetakse eeskätt Michalit või Hanno Pevkurit. Mõni Tagatoaga rääkinu mainis põgusalt ka Urmaseid (Paet ja Klaas), aga nemad on mustad hobused.

Pevkur olevat esimehekampaaniat alustanud juba mullu sügisel, kui hakkas piirkondades ringi sõitma. „Kristen on väga tagasihoidlik olnud, nüüd on hakanud rohkem käima. Julgen arvata, et Kristenil on kuskil pool aastat mahajäämust,“ täheldas üks allikas.