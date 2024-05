USA süüdistas Venemaad ametlikult keemiarelva kasutamises Ukraina sõdurite vastu

USA välisministeerium teatas eilses avalduses, et on kindlaks teinud, et Venemaa on kasutanud Ukraina vägede vastu keemiarelvade konventsiooni rikkudes keemiarelva kloropikriini, vahendab CNN.

Lisati, et Venemaa on kasutanud konventsiooni rikkudes ka märulivastasid aineid ehk pisargaasi.

„Selliste kemikaalide kasutamine ei ole üksikjuhtum ning sellele tõukab ilmselt Vene vägede soov Ukraina väed kindlustatud positsioonidelt minema ajada ja saavutada lahinguväljal taktikalist edu,“ öeldakse avalduses.

Ukraina sõdurid on rääkinud, et on rindel viimastel kuudel üha rohkem kokku puutunud gaasi ja muude ärritavate kemikaalidega.

Ukraina relvajõud teatasid märtsis sotsiaalmeedias, et on registreerinud enam kui tuhat juhtumit, kui Venemaa on kasutanud pisargaasiga laskemoona, milles on sõjas keelatud mürgised kemikaalid. Ainuüksi veebruaris oli selliseid juhtumeid 250.

Venemaa loomulikult eitab kõike.

„Vene armee varudes ei ole keemiarelvi, nagu on kinnitanud rahvusvahelised uuringud,“ teatas Venemaa suursaatkond Hollandis X-is.

Kloropikriini kasutati laialdaselt Esimeses maailmasõjas, aga see ei ole enam sõjaliseks kasutamiseks lubatud ja seda kasutatakse nüüd peamiselt põllumajanduses. See ärritab kopse, silmi ja nahka ning tekitab iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust, mis võib kesta nädalaid.

USA teatas, et kehtestab sanktsioonid kolmele Venemaa keemia- ja biorelvaprogrammiga seotud riigiorganile ja neljale ettevõttele.