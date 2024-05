Tallinnas on rikke tõttu elektrita üle tuhande majapidamise

Tallinna kesklinna Veerenni, Uue Maailma ja Ravi piirkond on hommikul kella 10-st elektrita. Katkestus puudutab 1321 keskpingeklienti, samuti taristut, nii et piirkonna tänavail on ka foorid rivist väljas.

Kas mõni usin kopamees kaevas kogemata kaablitesse? „Esialgu teame nii palju, et ühes keskpingekaablis oli lühis ja see nii-öelda võttis kaasa veel kolm kaablit. Rikkemeeskonnad alles otsivad rikkekohta, nii et esialgu ei oska öelda, kas mõni kopamees on lühisega seotud,“ ütles Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland. „Eeldame, et saame piirkonnas elektrivarustuse taastada kella 13-ks,“ lisas ta.