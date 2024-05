KUULA | „Krimmist juba keegi enam ei räägi.“ Kas Ukrainas kinnitab kanda sõjatüdimus?

Stuudios on külas venekeelse Delfi ajakirjanik Roman Starapopov, kes on pärast täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas veetnud üle 200 päeva. Rindereporterina on ta kohtunud ja vestelnud paljude sõjaväelaste ja tsiviilisikutega. Saates räägime, milliseid meeleolu- ja hoiakumuutusi on ta viimasel ajal Ukrainas ringi liikudes täheldanud.

Üks olulisi muutusi on presidendi populaarsuse vähenemine. „Zelenskõi kohta ma sulle ei räägi, aga praegu ma toetan teda,“ võttis Starapopov kokku, mida talle Ukrainas räägiti. „Väga palju küsimusi on, eriti mobilisatsiooniseadusega seoses.“ Peale selle on kuluaarides hakatud rääkima ka võimalusest, et peaminister vahetakse välja. Starapopov ütles, et puhta tõena ei saa seda juttu veel võtta, kuid kuna allikad on usaldusväärsed, peab ta seda väga tõenäoliseks arenguks.