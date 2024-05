Raudtee ületaja otsustab, kas raudtee ületamine lõpeb traagiliselt või ei

Raudteeohutusest ja ennetustegevusest ning sellest, kes on raudteeohutuse saadikud ning milline on nende roll, on saates rääkimas Elroni ohutusjuht Natali Aosaar. „Saadikutööd tehes viime raudteeohutuse sõnumeid Eestimaa laste ja täiskasvanuteni. Meie eesmärk on elusid päästa,“ räägib Natali. „On väga oluline, et inimesed mõistaksid: vedurijuht ei saa kõrvale pöörata, kui keegi rongil autoga, jalgrattaga või jalgsi ees on, kogu vastutus oma elu eest on inimesel, kes raudteed ületab,“ lisab Tamo.