Mailis Repsi kohtuasi on ministeeriumile läinud maksma 78 000, Repsile 182 000 eurot

„Huvitav, kas tõesti on HTM-i esindav advokaat saadud vähemushanke korras, nagu nõuab seadus?“ mõtiskles ekspoliitik Mailis Reps eelmisel nädalal kohtus oma lõppsõnas (täismahus loetav siin). „Kindlasti peab ministeerium ühel hetkel avalikustama ka need dokumendid, kuidas ja millise ülesandega advokaadid palgati ning kui palju on selle tegevuse eest pidanud maksumaksja juba maksma. Kõike lõputult salastada ei saa ega tohi,“ lausus Reps.