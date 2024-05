Häiret andis Daciate tootja Renault Group Prantsusmaal, kus viga avastati. Nimelt selgus, et just 2022. aasta suvel toodetud Dacia Dusterite puhul võivad vasakpoolsel turvakardinal puududa survepadjad. See tähendab, et õhkkardinat kokkupõrke korral gaasiga täitvad andurkapslid liiguvad kardinale ettenähtud taskus vabalt ega püsi kindlas kohas.