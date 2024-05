Droonid ründasid Venemaal kaheksa regiooni energeetika- ja naftaobjekte

Kohalike võimude teatel oli löögi all veel vähemalt kolm regiooni, mida kaitseministeerium ei maininud.

Smolenski oblasti kuberner Vassili Anohhin teatas, et droonid püüdsid rünnata energeetikaobjekti Roslavli rajoonis. Keegi kannatada ei saanud.

Telegrami kanal „Astra“ teatas, et kohalikud elanikud avaldasid video tulekahjust Roslavli rajoonis, mis nende sõnul puhkes pärast droonirünnakut. Lisaks sellele kuuldi öö jooksul rida plahvatusi.

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov teatas, et katsel droone kahjutuks teha said kahjustada energeetikaobjektid Glazunovka ja Sverdlovski rajoonis. On elektrikatkestusi.