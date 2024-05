Erakondade reitingud: Keskerakonna toetus langes rekordmadalale

Liidrikohal oleva Isamaa toetus ei ole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud, kuid see on võrreldes veebruari lõpus saavutatud tipuga hetkel 2,4 protsendipunkti võrra madalam. Aasta algusest saati suhteliselt stabiilse toetusega olnud EKRE jääb Isamaast 8,5 protsendipunkti kaugusele.

Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on EKRE-ga praktiliselt võrdne ning võrreldes märtsi lõpu madalpunktiga on oravate reiting hetkel 1,8 protsendipunkti võrra kõrgem.

Sotside toetus on püsinud viimastel nädalatel suhteliselt stabiilsena. Keskerakonna toetus langes nädalaga 1 protsendipunkti võrra ning on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Eesti 200 toetus on jätkuvalt valimiskünnise piiril.