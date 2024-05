New Yorgi politsei arreteeris üle 100 Palestiinat toetanud tudengi, Los Angeleses muutusid Iisraeli toetajad vägivaldseks

Kõik kinnipeetud osalesid meeleavaldustel, kus protestiti Iisraeli sõjategevuse vastu Gazas. Enamik arreteerimisi toimus elitaarses Columbia ülikoolis. Mitukümmend sealset üliõpilast üritas politsei sõnul takistada korravalvurite sisenemist ülikooli territooriumile. Muu hulgas likvideeriti ka üliõpilaslinnakusse rajatud meeleavaldajate telklaager. Columbia ülikooli teatel on juhtkond palunud politseil ülikoolilinnakusse jääda vähemalt 17. maini.

Osa vahistamisi toimus ka New Yorgi linnakolledžis.

Iisraeli-Gaza sõjaga seotud meeleavaldused ja rahutused jätkuvad ka teistes ülikoolides. New Orleansi Tulane´i ülikooli juhatuse teatel oli kolm loengusaali rahutuste tõttu kolmapäeval suletud ning kinni on peetud kuus tudengit. Ülikool lubab uurida teateid, et rahutustes osalesid ka õppejõud.