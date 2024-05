Kaosesse vajunud Haiti uueks peaministriks sai täiesti tundmatu tegelane

Kohtumise lõpuks teatas nõukogu, et senise peaministri kohusetäitja Michel Patrick Boisverti asemel hakkab valitsust juhtima suhteliselt vähetuntud poliitik, endine spordiminister Fritz Bélizaire. Tema poolt hääletas neli seitsmest nõukogu liikmest. AP teatel oli otsus vaatlejatele üllatuseks. „Ma ei tea, kes ta on,“ tunnistas meediale Leslie Voltaire, kes on üks nõukogu liikmetest. Esialgu polnud uuest peaministrist fotot ka suurtel uudisteagentuuridel, ent kohaliku portaali Endijèn teatel kujutatakse teda alljärgneval pildil. Portaal lisab, et varem on Bélizaire töötanud ka ametnikuna taristuministeeriumis.

USA Virginia ülikooli ekspert Robert Fatton kommenteeris agentuurile, et tegu on üsna tundmatu isikuga, kellel ei paista olevat kindlat toetajaskonda. „Võib-olla tehti temast peaminister sellepärast, et eri parteidel oleks võimalik sellega leppida,“ märkis ekspert.

Järgmiseks proovib üleminekunõukogu ametisse valida ülejäänud valitsuskabineti. Märtsis hõivasid Haiti pealinna Port-au-Prince´is tegutsevad jõugud lennujaama ning vabastasid vanglatest üle 4000 kinnipeetud kurjategija. Viimase kuuga on pealinnast lokkava kaose ja vägivalla eest põgenenud üle 90 000 inimese. Loodetakse, et peaministri määramine aitab edasi liikuda rahvusvahelise politseimissiooni Haitisse toomisega.

Eelmisel aastal lubas sellise missiooni organiseerimise enda peale võtta Keenia, kuid hiljem teatas riik, et selleks on vaja esmalt legitiimse valitsuse võimulesaamist Haitis. Keenia opositsioon sooviks mõttest täielikult loobuda, et mitte riskida Keenia politseinike eludega.