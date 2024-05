Alates tänasest saab Narvas piiri ületada ainult päeval

Kui alates veebruarist on Narva piiripunkt suletud autodele, siis nüüd otsustas valitsus siseministeeriumi ettepanekul sulgeda piiripunkti ka öösel. Kohalikke elanikke piirang eriti ei puuduta, kuid probleem võib tekkida inimestel, kes Euroopa Liidu riikide ja Venemaa vahet sõidavad. Eriti tihe on piiriliiklus enne pühi.

Piirivalve ütles ERRile, et Narva sillale ööseks kedagi ei jäeta. „Kui juhtub, et piiripunkti suunas veel kell 23 keegi sillal tuleb, siis me ei jäta teda sillale, vaid kontrollime ta ära. Aga ikkagi pööran inimeste tähelepanu sellele, et piiripunkt on avatud kella seitsmest hommikul kella 23 õhtul ja seda lahtioleku aega ei muudeta. Ütlen ka selle soovituse ära, et PPA ei soovita praegusel hetkel Vene Föderatsiooni reisida,“ rääkis Narva piiripunkti juht Marek Liiva portaalile.