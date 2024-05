„Isegi netitrollid ei nõua seda.“ USA vabariiklaste sõnul kukkus Kremli-meelse populisti katse nende spiikrit kukutada läbi

USA esindajatekoja spiikrit Mike Johnsonit Ukraina toetamise eest kukutada ähvardanud Georgia vabariiklase Marjorie Taylor Greene´i mässukatse on parteikaaslaste arvates läbi kukkunud.



Sel nädalal naases esindajatekoda pärast nädalast puhkust taas tööle. Portaal Axios vahendab, et arvestatav hulk vabariiklasi peab praeguse vähetõenäoliseks, et Taylor-Greene´i ultimaatumitele ja ähvardustele järgneb ka tegelik umbusaldushääletus. Ka hääletuse toimumise puhul kukuks see läbi, kuna demokraadid on korduvalt lubanud, et ei lase konkureeriva partei spiikrit üksnes Ukraina toetamise pärast karistada. „Kui selline hääletus tuleb, siis läbi see ei lähe,“ ütles esindajatekoja vähemuse juht Hakeem Jeffries teisipäeval koos asetäitjatega tehtud pressiteates.