1. jalaväebrigaadi asus juhtima kolonel Tarmo Kundla

Pidulikul tseremoonial võttis kolonel Tarmo Kundla 1.jalaväebrigaadi juhtimise üle seni ülema kohustusi täitnud kolonelleitnant Mart Sirelilt.

Diviisi staabiülem kolonel Mait Müürisepp diviisi ülema ülesannetes ütles, et tema ei usu ütlusesse, et iga üksus muutub oma ülema nägu. „1. jalaväebrigaadi nägu ei ole võimalik muuta, vaid seda on võimalik edasi arendada ja parendada. Eelnevad ülemad on seda teinud väga hästi ja kolonel Kundla näol on meil kindlus, et see jätkub ka edaspidi,“ sõnas Müürisepp.

1. jalaväebrigaadi värske ülem kolonel Tarmo Kundla nentis, et brigaadikindral Merilo saapaid on ta täitnud ka varem. „See on väljakutse ja väljakutsed mulle meeldivad. Mul on väga hea meel brigaadis tagasi olla.“

Kolonel Tarmo Kundla alustas oma teenistuskäiku 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia (täna Sisekaitseakadeemia) kadetina. Ta on teeninud 1. jalaväebrigaadi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ning Scoutspataljoni ülemana, juhtinud kaitseväe peastaabi operatsioonide planeerimise jaoskonda ja operatsioonide osakonda. Kolonel Kundla on lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, US Army Command and General Staff College’i ja Balti Kaitsekolledži ning täiendanud end erinevates NATO koolides. Ta on osalenud välisoperatsioonildel Kosovos ja kahel korral Afganistanis.

Esmaspäeval toimunud pidulikul rivistusel anti üle ka aasta ohvitseri, allohvitseri, sõduri ja töötaja tiitlid. 1. jalaväebrigaadi aasta ohvitser on kapten Aigar Piirisild, aasta allohvitser vanemveebel Marko Mutanen, aasta sõdur kapral Jarko Palmiste ning aasta töötaja lahingumaterjalide lao juhataja Aivar Voronov.

1. jalaväebrigaadi eelkäija, 1. jalaväepolgu asutamisest möödus käesoleva aasta 25. aprillil 107 aastat. 1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi allüksused õpetatakse välja Tapa ja Jõhvi linnakutes ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist brigaadi reservkoosseisu.