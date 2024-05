Väärteotrahvi trahviühiku suurendamise eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on väärtegude rahatrahvi trahviühik püsinud üle kahekümne aasta sisuliselt muutumatuna. „Olukorras, kus inimeste toimetulek ja palgad on kahekümne aasta jooksul üksjagu kasvanud, pole väärtegude rahatrahvide aluseks olev trahviühik sellega kaasas käinud. Kuna väärtegude toimepanijad tekitavad kulutusi ka riigile, on aus, kui kogume menetluskuludeks senisest rohkem raha neilt, kes tegelikult seadust rikuvad,“ ütles justiitsminister.