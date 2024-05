Baltimaade riigipead: Euroopa Liiduga liitumine tähistas võidukat tagasipöördumist meie ajaloolisse paika Euroopa peres

„Balti riigid ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Meie kodanike passidesse ilmus kiri „Euroopa Liit“, mis tähistab võidukat tagasipöördumist meie õigustatud ajaloolisse paika Euroopa peres. Liikmesus EL-is ja NATO-s muutis põhjalikult geopoliitilist maastikku ja määras Balti riikide tuleviku,“ seisab kolme riigipea avalduses.

Euroopa Liidu liikmesuse aastad on aidanud kasvatada Eesti, Läti ja Leedu majandust, luua stabiilsust ja turvalisust ning andnud võimaluse olla osa Euroopa integratsiooni ja ümberkujunemise eduloost ning praegu kujundada Euroopa tulevikku. Euroopa Liiduga liitumine võimaldas hõlpsa juurdepääsu 450 miljoni tarbijaga turule, avas meie ettevõtetele uusi võimalusi, suurendas eksporti ja meelitas ligi välisinvesteeringuid, meenutavad presidendid.

„Praeguseks on kolme Balti riigi sisemajanduse kogutoodang kokku üle 160 miljardi euro – ligi neli korda suurem kui vaid kaks aastakümmet tagasi. Viimase kahekümne aasta jooksul on elatustase kasvanud märkimisväärselt, välismaised otseinvesteeringud Baltikumi on alates 2004. aastast kasvanud kuus korda,“ seisab Balti presidentide ühisavalduses.

Riigipead rõhutasid EL-i tähtust kolme riigi turvalisusele. Nende sõnul on Baltimaadest kujunenud tugevad Euroopa ja Atlandi-ülesesse julgeolekusse panustajad, pidades silmas ka geograafilist lähedust Venemaale, mis on kõige otsesem oht Euroopa ja ülemaailmsele julgeolekule. „Selle tunnistuseks on kolme riigi kaitsekulutused kasvanud tublisti üle kahe protsendi sisemajanduse kogutoodangist ja kasvavad eeldatavasti veelgi.“