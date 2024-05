„Nad leitakse ja eemaldatakse.“ Briti valitsus saadab välja 5700 migranti, ent 3500 tuleb alles kinni püüda

Neist aga ainult 2143 on praegu tuvastatavas asukohas, mis lubab neid kinni pidada ja välja saata, tunnistati siseministeeriumi esmaspäevases teates. Ülejäänud on omal ajal küll arvele võetud, ent praeguseks võimude vaateväljast kadunud. Teisipäeval Sky Newsi teleuudistes valitsuse poliitikat põhjendamas käinud tervishoiuminister Victoria Atkins ütles, et väljasaadetute kvoot saadakse täis aasta lõpuks ning õiguskaitseorganite abiga.

„Osa neist on juba kinnipidamisasutustes, osa võib-olla peatub sõprade või pere juures, aga siseministeerium on suures osas nendega kontaktis,“ ütles Atkins. „Tahame saata sõnumit, et kui keegi endast nõuetekohaselt teada ei anna, siis ei pea nad arvama, et pääsevad. Õiguskaitseorganitel on inimeste leidmiseks erinevad meetmed, nad leitakse ja nad eemaldatakse. Ma ei hakka teesklema, et see on lihtne, [aga] me teeme selle ära.“