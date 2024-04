Komisjonid toetavad õiguskantsleri ettepanekut pangakonto kasutamise kohta

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjon, et õiguskantsleri ettepanek on põhjendatud ning Riigikogu peaks viima seadused põhiseadusega kooskõlla. Võimalikke lahendusi asub tema sõnul arutama rahanduskomisjon pärast seda, kui õiguskantsleri ettepanekut on toetanud ka Riigikogu täiskogu.

Õiguskantsler selgitas, et talle on esitatud mitu avaldust, kust selgub, et pank on keeldunud pangakonto avamisest või on konto sulgenud ning ka teised Eesti pangad keelduvad kontot avamast. Tema sõnul on need otsused tõenäoliselt tehtud, lähtudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetest, mis ei luba krediidiasutustel teatud tingimustel teenust osutada või kohustavad teenuse osutamise lõpetama. Samal ajal ei võta pangad pangakontota inimestelt vastu sularahamakseid ning inimestel pole võimalik ka oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda, sest nad ei saa sularahas tasuda üle 10 euro suurust riigilõivu.