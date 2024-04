Stoltenberg: Ukraina usaldus NATO liitlaste vastu on purunenud relvatarnetega seotud tõrgete tõttu

Stoltenberg ütles Reutersile, et sellised vead näitavad, et aeg on uuendada Kiievile antava rahvusvahelise sõjalise abi koordineerimist.

Näideteks tõi ta selle, et USA kongressil läks aega kuus kuud, et vastu võtta Ukrainale oluline sõjalise abi pakett. Lisaks tarnisid Euroopa riigid lubatust tunduvalt vähem suurtükiväe laskemoona Ukrainale.

„Loomulikult on see, et me ei ole täitnud oma lubadusi tekitanud mõlgi usaldusse,“ ütles Stoltenberg.