Aleksei Navalnõi viimane kiri sõbrale: „Tervisi kõikidele punkaritele. Kuradile sõda!“

Alsu Kurmaševa on tatari rahvusest Vene-Ameerika ajakirjanik, kes töötas Vabaduse Raadio toimetuses Prahas. Ta vahistati eelmise aasta oktoobris Kaasanis ja ta sai karistuseks 20 aastat?

Enamus minu lähemast sõprade ringist on ajakirjanikud, kes lahkusid Venemaalt peale sõja algust. Mõned inimesed tunnevad end nii kindlalt, et naasevad Venemaale, kasvõi lühikeseks ajaks, nagu Alsu Kurmaševa. Aga seal mõisteti ta kohe süüdi mingites väiksemates asjades ja ta sai ta 20 aastat vangistust. See on nagu vene rulett.

On turvanõuded, mida tuleb täita.

Aga me ei kohtu ei Meduza toimetuses ega sinu kodus?

Riia on olnud sinu kodulinn juba kaks aastat?

Aleksei oli poliitvangidest üks minu lähemaid sõpru. Me muutusime palju lähedasemaks ajal, kui ta oli vangistatud ja mina kolisin Lätti elama ning me jätkasime teineteisele kirjutamist. Enne oli ta pigem minu lugude kangelane. Alles kirjavahetusega muutus meie suhe tõeliseks sõpruseks.

Vangis on ka mõned inimesed, keda ma teadsin juba varasemast ajast, nagu Ilja Jašin .

See oli 20. veebruar 2021. aastal. Kuu aega pärast seda, kui ta Venemaale naases ja seal vangistati. Ma arvan, et Navalnõi oli minu lähim sõber, kes Venemaal vangis oli.

Navalnõi oli mulle ja paljudele teistele inimestele inspiratsiooniks. Isegi trellide tagant. Ta inspireeris olema loominguline, aktiivne ja otsekohene. Mulle tundus, et need sõnad annavad seda edasi.

Jaa, peale Aleksei Navalnõi surma paar nädalat tagasi, leidsin osa tema kirjast, kus ta hüvasti jättis. Olin kirjutanud talle punkroki kontserdist, kus ma Hispaanias käisin. See oli vene punkbänd, kes lahkus Venemaalt pärast seda, kui neil keelati seal esineda.

Jevgeni, sul on käe peal eriline tätoveering?

See on täiesti absurdne! Nagu ka see, mis toimus Vladimir Kara-Murzaga. Ta oli Putini relvadele sanktsioonide kehtestamise võitluse eesliinil ja kui ta naases Venemaale märtsis peale sõda, siis ta vangistati ja mõisteti 25ks aastaks vangi.

Räägi nendest fotodest, mis sa Navalnõist oled teinud.

Viimane foto temast on tehtud 2021. aasta detsembris. 10 päeva enne seda, kui ma Venemaalt lahkusin. Mul oli võimalus minna kohtuistungile, kus Navalnõi osales videosilla vahendusel. Ta oli kohtusaali tele-ekraanil. Siis istus ta karistuskoloonias Vladimirskaja oblastis, kuhu ta oli saadetud.

Mulle meeldis väga tema hoiak sellel pildil - sõltumatu, humoorikas ja vaba. Kajastasin ka seda, kuidas ta pidas näljastreiki 2021. aasta aprillis, kui ta oli kolmandat kuud vangis. Tegin fotod päeval, kui arstid tulid kolooniasse ja nõudsid võimalust tema tervist kontrollida, sest ta tundis mitmeid valusid. Aga arste ei lastud sisse.

Harpi vangilaagri kongid, kus Navalnõi oma viimased kuud istus, on pisikesed, niisked, külmad ja kohutavalt halva ventilatsiooniga. Sarnases vangikongis istub Siberis Omskis ka Kara-Murza, kes oma saadetud kirjades räägib, et iga hommik kell 5 ärkab ta vene hümni peale. Pärast äratust peab ta ära andma oma padja ja teki, kl 5:20 lükatakse voodi seina peale, et ta seal niisama ei vedeleks.

Kõik, mis sul selles kongis on, on väike tool ja tualett ning voolav vesi. Juhul, kui see vesi muidugi töötab. Päeval pannakse voodi seinale ja sa ei tohi seal lamada.

Navalnõi kirjeldas rutiinset jalutamiskogemust Põhjas Harpi vanglas -26 kraadi juures ühes jaanuaris saadetud kirjas nii: „On vähe asju maailmas, mis oleksid nii kosutavad, kui jalutamine Jamali piirkonnas kell 6.30 hommikul. Milline värske tuulebriis puhub aeda, hoolimata betoonist tarast.“