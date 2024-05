TAGATUBA | Kes pärib Kaja Kallase mantli? Suuremat kampaaniat teeb Pevkur, aga favoriit on Michal

Kaja Kallas ei lähe kuhugi. Seda on ta korrutanud nii avalikult kui ka kinniste uste taga juba kuid. Osa reformierakondlaste sõnul on tal tõsi taga. Enamik aga ei kohku tagasi rääkimast Kaja Kallase järgsest Reformierakonnast, mille kohta soovitakse selgust peagi pärast Euroopa Parlamendi valimisi. „Punnseisu lahendamiseks oleks kõige parem, et Kaja tunnetab selle ise ära ja saab teha Euroopas tipp-positsioonil tublit rahvusvahelist tööd,“ sõnas üks Reformierakonna juhatuse liige. Sama inimene arvab, et vaevalt läheksid erakonnakaaslased peaministrit maha võtma. „Selleks peab olema ilmne põhjus,“ ütles allikas. Selles punnseis väljendubki.