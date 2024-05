KUI TEEKS?! | Arengutreener Killu Kolsar: olen tundnud, et pean ametlikumalt riietuma, et olla tõsiselt võetav

Killu (25) on enda kohta öelnud, et ta on kirglikult uudishimulik eneseavastaja. Mida see tähendab?

Jutt tuleb sellest, kuidas elu tekib vahel olukord, mil inimesed tunnevad, et midagi on nende elust puudu ehkki kõik oleks justkui nagu olemas. Kuidas Freddy, Gabriel ja Killu on selliseid olukordi lahendanud?

Killu Kolsaril on koos Sandra Sillamaaga ettevõte „Asi on minus“. Nii teab ta väga hästi, mida tähendab see, kui töömõtteid justkui peast välja ei saagi.

Mis on aga vabakutselise elu kitsaskohas ning mida arvavad Killu ja Freddy üheksast viieni töötamisest? Miks on harjumused vajalikud ning kuidas ennast ületada?

Killu juhib tähelepanu sellele, et häbistamine, alandamine ja liigne kriitika ei vii edasi, vaid tekitab tunde, et ei taha seda tegevust enam mitte kunagi teha. Seetõttu peab ta väga vajalikuks teineteise julgustamist ning konstruktiivset kriitikat.

Vestluse käigus juhtub ka ootamatusi. Näiteks ilmub kaadrisse „alasti“ maskott.

