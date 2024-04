Netanyahu: Iisrael siseneb Rafahisse olenemata relvarahukokkuleppest

„Mõte, et me peatame sõja enne kõigi selle eesmärkide saavutamist, ei tule kõne alla,“ ütles Netanyahu, vahendab Politico.

„Siseneme Rafahisse ja likvideerime sealsed Hamasi pataljonid – kas kokkuleppega või ilma, et saavutada täielik võit,“ lisas ta.

Peaministri kantselei avalduses öeldi, et pantvangi võetud iisraellaste perekonnad kutsusid Netanyahut vastu pidama rahvusvahelisele survele peatada sõda Gazas.

USA president Joe Biden on öelnud, et sissetung Rafahisse ületaks „punast joont“, kuid Netanyahu lubas Bideni üleskutset ignoreerida.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles esmaspäeval, et Palestiina linna ründamine Iisraeli poolt oleks „täiesti vastuvõetamatu“, kuid keeldus seda nimetamast „punaseks jooneks“, mis tooks kaasa EL-i sanktsioonid Iisraelile.

Iisrael on alates sõja algusest korraldanud Rafahile regulaarseid õhulööke ja ähvardanud, et saadab sinna oma väed, sest nende teabe kohaselt on piiriäärne linn Hamasi viimane tugipunkt.