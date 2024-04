Vene võimude väitel tulistati ööpäevaga alla 6 ATACMS-i. Krimmist on siiski teateid plahvatustest ja põlengutest

Telegrami kanal „Astra“ teatas eriolukordade ministeeriumi allikatele viidates, et öösel ründasid ballistilised raketid Džankoi lennuvälja. „Astra“ teatel on see Venemaa lõuna sõjaväeringkonna 4. õhujõudude ja õhutõrje väejuhatuse helikopteripolgu baas ning löök anti esialgsetel andmetel rakettidega ATACMS. Väidetavalt sai viis sõjaväelast vigastada.