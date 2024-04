Ukraina väejooksikud ostavad arstitõendi või ujuvad üle jõe Rumeeniasse. Uus seadus neid kuigi karmilt ei kohtle

Invaliidsustõendite võltsimine on Ukrainas endiselt suur probleem, millega kaasneb omaette varimajandus. Lvivi oblastis on aprillis avalikuks tehtud kaks suuremat juhtumit, kus tabati võltstõendeid väljastanud arstid. Esimeses peeti kinni haiglajuht, kelle juhitud arstide ring nõudis ühe tõendi eest 7000 dollarit. Teise juhtumi osalised küsisid kuni 50 000-grivnast (alla 1200-eurost) pistist.

Veel üks viise riigist lahkuda on ujuda üle Ukrainat ja Rumeeniat lahutava Tisza jõe, et seejärel naaberriigis asüüli küsida. Piiri ületatakse nii omal käel kui ka salavedajate abil, kummipaatides, päästevestides ja päästerõngastel või üldse abivahenditeta. Paljud ei jõua elusana kohale. Ajaleht Ukrainska Pravda intervjueeris sealseid piirivalvureid, kelle jutu järgi suhtuvad elukutselised smugeldajad „klientide“ ellu sama hoolimatult kui Vahemere ja Musta mere kaldal inimesi Euroopasse toimetavad kurjategijad. Laupäeval tõmmati jõest välja kaks uppunut. Kokku on kodumaalt lahkudes hukkunud vähemalt 30 ukrainlast.