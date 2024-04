VIDEO | Londonis ründas mõõgaga mees viit inimest. Suri 13-aastane poiss

„Politsei ja teised operatiivteenistused on Hainault’s, Londoni idaosas, tõsise intsidendi tõttu, mille käigus peeti kinni mõõgaga mees. Meid kutsuti veidi enne kella seitset teadete peale, et üks sõiduk juhiti majja Thurlow Gardensi piirkonnas. Teatati, et inimesi on pussitatud. Praegusel hetkel saame me aru, et kahtlusalune ründas edasi teisi tavakodanikke ja kaht politseinikku. Me ootame uusi teateid vigastatute seistundi kohta. Sündmuskohal peeti kinni 36-aastane mees ja ta on vahi all,“ teatas Londoni politsei, vahendab Guardian.