Teine etapp: Uus-Järvekülas algas veel 30 uue kodu ehitus

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi saab iga pere täna ise valida, kas tahab hommepäev sisse kolida juba valmis koju või eelistab neid, mille ehitus on alles alanud. "Järgmisel aastal valmivate kodude puhul saavad inimesed rohkem kaasa rääkida personaalsete lahenduste osas," selgitab Vähi, kelle sõnul kaalub tänane tüüpiline koduostja mitmeid eri võimalusi ja langetab alles siis otsuse. "Tugevate arendajate loodav väärtus on ostjale nii silmaga nähtav kui käega katsutav," kinnitab Vähi.

Vaid rida- ja paarismajadest koosnevasse Uus-Järveküla elurajooni uutesse kodudesse on viimase poole aasta jooksul sisse kolinud juba üle poolesaja pere. "Oleme ka viimastel kuudel müünud Uus-Järvekülas tosin uut rida- ja paarismaja, mistõttu oli viimane aeg teise etapi ehitusega alustada," selgitab Vähi, miks uus etapp töösse pandi. "Invego tugevus on terviklike elurajoonide arendamine ning täit rõõmu saavadki elanikud tunda siis, kui kogu rajoon on valmis," rõhutab Vähi.