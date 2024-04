Lai valik: Invegol valmib Luccaranna elurajoonis üle 60 uue kodu

Mühinal kerkiva Luccaranna elurajooni kortermajad ja kolmikvillad asuvad kõigest 50 meetri kaugusel rannast, kus suplemine, päikeseloojangu nautimine ja SUP-lauaga sõitmine ei ole privileeg, vaid osa igapäevaelust. Samas asub see kõik vaid lühikese, ligikaudu veerandtunnise autosõidu kaugusel Tallinnas südalinnast.

Erinevas suuruses merevaatega kortereid saab Luccaranna elurajoonis valida lausa neljas erinevas sisekujundusstiilis. “Meil on täna nii sissekolimiseks valmis kodusid kui ka peatselt valmivaid kodusid, kus saab veel paljud detailid oma vajaduste ja soovide kohaselt kujundada,” rääkis Invego arendustes müügi eest vastutav Sandra Alliksaar ning lisas, et kõik kolmikvillad on praeguseks juba müüdud. "Oma-uksest-oma-koju otsijatele saan soovitada rida- ja paarismajadest koosnevat erilist Uus-Järveküla elurajooni," lisas Alliksaar.