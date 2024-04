Koduvahetus: uue kodu ostja saab vana korteri müüa arendajale

Invego müügijuhi Markus Külaviiri aitab arendaja üle saada ühes kõigele levinumast probleemist, millega inimesed uue kodu ostmisel kokku puutuvad. „Uue kodu ostmisel kardetakse tihti just seda, et vana kodu müümine ei suju piisavalt ladusalt ja nii võib olla raske panga ees kõiki kohustusi täita. Me aitame selle pinge maha võtta,“ räägib Külaviir, kuidas üks aeganõudev ja keeruline protsess sujuvamaks muuta.