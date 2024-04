Linn lõpetab SA Tallinna Vene Lütseumi tegevuse

Abilinnapea Aleksei Jašin märkis, et sihtasutuse üheks eesmärgiks selle asutamise ajal ehk 2012. aastal oli edendada venekeelset põhi- ja keskharidust ning korraldada õpilastele täiendkoolitusi. „Seoses praeguse üleminekuga eestikeelsele haridusele ei ole see eesmärk enam relevantne,“ sõnas Jašin. „Sihtasutuse tegevuskuludeks on ligemale 50 000 eurot ning selle ressursi suuname Tallinnas eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks ja õppekvaliteedi tagamiseks.“