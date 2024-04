Tallinna sisekontrolli poolt teravalt kritiseeritud Tallinna spordikool suletakse

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et Tallinna spordikooli puhul on „avalikku ressurssi kasutatud ebamõistlikult ja kohati ebaseaduslikult“. Seetõttu plaanib uus koalitsioon anda Tallinna Spordikooli ülesanded üle Tallinna kultuuri- ja spordiametile ning spordikooli sulgeda.

Tallinna aselinnapea Kaarel Oja (SDE), kes vastutab spordi, kultuuri ja korrakaitse valdkondade eest, selgitas, et täna alustati tööd, et spordikooli tegevus lõpetada. „See ei tähenda seda, et Tallinn ei tegeleks edaspidi noorte sporditalentide ja neid treenivate treenerite toetamisega,“ rõhutas ta. „Sealjuures kõik kohustused, mille linn on võtnud, saavad täidetud. Need kohustused ja ülesanded võtab üle Tallinna kultuuri- ja spordiamet,“ ütles Oja.

„Uhke nimega Tallinna spordikool tegelikkuses, kui sinna sisse vaadata, on1 500 000-eurose eelarvega asutus. Kooliga sisulist seost on olnud üsna vähe,“ kirjeldas Oja. „Toetust saavad 500 noort sportlast ja partnerid on 45 Tallinna spordiklubi,“ tõi ta veel välja. „Siin on kaks suurt muret, miks me sellega tegeleme: kui efektiivne on praegune süsteem olnud, ja kuidas on konkreetseid toetusi jagatud, määratud ja otsustatud,“ selgitas asemeer.